Prosegue l’estate podistica della Pro Avis, blues impegnati in cinque gare in pochi giorni

Podisti della Pro Avis Castelnuovo Magra in piena attività in questo periodo estivo, ricco di gare. Lo scorso 10 luglio, alla 46esima edizione della classica toscana Reggello-Vallombrosa, 13 km circa, quasi tutti di salita, con partenza dal paese di Reggello e arrivo alla celebre abbazia, i blues erano presenti con Marco Mansi e Antonella Farina, rispettivamente arrivati ottavo e sesta di categoria.

Mercoledì 13 luglio ecco poi l’11esima Staffetta di sera d’estate a Fucecchio, staffetta mista con due atleti della Pro Avis e uno di un’altra società, tre atleti per 2.200 metri ciascuno. Ottava posizione di categoria per Lucio Cupelli, Marco Mussi e Gino Cappelli.

