Sold out al concerto di Tosca all’Anfiteatro Romano di Luni

Il secondo appuntamento del Festival Women all’Anfiteatro Romano di Luni ha registrato il sold out per assistere al concerto di una straodinaria interprete accompagnata da musicisti di altissimo livello in una cornice impareggiabile. Morabeza è il titolo di questo concerto con cui Tosca rende omaggio all’omonimo e fortunato suo ultimo album per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con Ho amato tutto. Con una serie di sold out e date prestigiosissime come quella tenutasi a Strasburgo presso La Citè de la Musique e de la Danse, in occasione della Giornata inaugurale della Presidenza Italiana del Parlamento Europeo, lo scorso 25 novembre, Tosca ha davvero raccolto unanimi consensi e condiviso bellezza e gioia con il suo pubblico, in un momento storico in cui tutti noi abbiamo bisogno di energia positiva.

