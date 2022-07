Cambio medico, 50 spezzini hanno già usato il nuovo servizio disponibile nelle farmacie

Sono 1055 i cittadini liguri che hanno già approfittato del nuovo servizio disponibile nelle farmacie liguri per cambiare il medico di medicina generale. Il servizio è attivo dall’11 luglio scorso grazie alla collaborazione di Federfarma, Assofarm e Liguria Digitale. Dei 1055 liguri che hanno cambiato il medico di medicina generale in farmacia, 897 sono in Asl3, 50 in Asl5, 43 in Asl2, 38 in Asl1 e 27 in Asl4. Oltre ai canali già attivi (sportelli Asl e piattaforma online realizzata da Liguria Digitale), nelle 600 farmacie sul territorio iI nuovo servizio è reso disponibile per i cittadini maggiorenni iscritti all’anagrafe sanitaria della Liguria che si presenteranno con la tessera sanitaria (TEAM) più recente in loro possesso.

