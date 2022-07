Corso Italia, violenza sessuale su una 13enne: denunciato un ragazzo di 17 anni

Genova. Sbattuta contro il muro e baciata contro la sua volontà da un ragazzino egiziano di 17 anni, ospite di una comunità per minori stranieri non accompagnati che si trovava al mare con altri amici connazionali. L’episodio, riportato oggi da più testate, si è consumato ieri in corso Italia, nello stabilimento dei Bagni San Nazaro. Vittima una 13enne genovese, mentre il giovanissimo è stato denunciato dai carabinieri per violenza sessuale.

