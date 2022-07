Ex Flora a Pietra, il consigliere Carrara: “No alla sala congressi. Sia il volano del rilancio turistico”

Pietra Ligure. “Il Consiglio comunale di Pietra Ligure impegna il Sindaco e la Giunta comunale a riconsiderare la destinazione da essi attribuita al primo piano dello stabile del Flora, come sede di “congressi, convegni, assemblee, ecc.”, riconvertendola, invece, in una struttura per l’intrattenimento turistico, musicale, artistico, di danza e ballo, rivolta al miglioramento dell’offerta verso i giovani ed i turisti. Nella consapevolezza e convinzione che una tale destinazione costituisca un sicuro ‘volano’ per il rilancio turistico della città ed in particolare del suo centro storico, nonché un centro di attrazione per lo svago, il divertimento, l’intrattenimento dei giovani di Pietra Ligure, delle città vicine e dei turisti”. E’ il contenuto della mozione presentata dal consigliere comunale Mario Carrara in merito alle dichiarazioni del sindaco di Pietra Ligure sul via libera al progetto per l’ex flora.

