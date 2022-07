Imperia, cornicione finisce in strada: traffico in tilt sull’Aurelia

Imperia. Intervento dei vigili del fuoco, in serata, per un pezzo di cornicione che, staccatosi dal tetto di un’abitazione, è finito in strada. Fortunatamente nel crollo non si sono registrati feriti.

Per consentire ai pompieri di intervenire e mettere in sicurezza l’area, nel tratto di strada interessato di corso Garibaldi è stato istituito un senso unico alternato che ha rallentato il traffico, causando un incolonnamento di auto.

