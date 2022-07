Le Grazie ombelico del Golfo: sagra, Noche en Blanco e pre-palio

Sono iniziati ieri a Le Grazie i festeggiamenti per il week end della Prepalio in programma per domenica 24 luglio alle 17. Ieri sera sagra e cena sociale della borgata con proiezione del video, prodotto dal Cantiere della Memoria, sulla storica barca Nella, la barca che vinse il Palio del golfo nel 1933 e che è tornata a splendere grazie all’impegno di Gabriele Bernasco, allievo del corso Operatori del legno del Cisita, nell’ambito dello stage al Cantiere Valdettaro. I festeggiamenti proseguiranno sabato 23 luglio con la sagra gastronomica per tutta la giornata ed in serata la Noche en Blanco: una festa della danza con esibizioni, artisti di strada, giochi per bambini. Balli di gruppo e musica latina con il concerto del gruppo Cromalatina presso i giardini pubblici delle Grazie alle 21.30. Terminato il concerto la serata proseguirà con El Ritmo Latino, Roby Dj in consolle, con la sua selezione di Salsa, Timba, Bachata e Kizomba, che accompagnerà fino a tarda notte tutti gli amanti della musica e dei balli caraibici. Domenica 24 luglio continuerà la sagra gastronomica e a partire dalle 17 appuntamento con le gare Prepalio nello Specchio acqueo della Baia delle Grazie. In concomitanza con la Festa della Borgata si svolgerà, inoltre, il Mercatino del Palio, secondo il seguente programma: 22 – 23 – 24 luglio Mercatino degli hobbisti e alimentare (nelle giornate del 23 e del 24), a cura dell’Associazione Rilax. Orari: venerdì dalle 17 alle 24 e sabato e domenica dalle 9:00 alle 24:00 con chiusura dalle ore 13:00 alle 17. Per la programmazione completa e informazioni sugli eventi del Comune di Porto venere: www.eventiportovenere.com.

... » Leggi tutto