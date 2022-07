L’ex aquilotto Mulattieri torna da Angelozzi: guiderà l’attacco dell’ambizioso Frosinone

Un altro pezzo di Spezia vestirà la maglia gialloblu del Frosinone. Samuele Mulattieri, attaccante in arrivo dall’Inter, è pronto a trasferirsi in prestito alla corte di Guido Angelozzi, colui che tre anni fa lo cedette proprio ai nerazzurri, quando vestiva la casacca bianca. Questo pomeriggio Mulattieri è presente allo ‘Stirpe’ per l’amichevole tra la formazione di Fabio Grosso e il Cosenza con la divisa dei ciociari e molto probabilmente presto sarà raggiunto anche dal suo ex compagno di squadra Luca Vignali.

