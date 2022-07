Sampdoria, il ballo delle punte in uscita

Genova. L’interminabile ballo delle punte non sarà risolto nemmeno in questo week end… La Samp ha sette attaccanti in rosa e gli unici a non essere ‘chiacchierati’ sono Fabio Quagliarella e Manolo Gabbiadini, dato che anche Ciccio Caputo entra spesso in pista per un valzer di opzioni. Avrebbe piacere di danzare con lui, al centro della sala da ballo (oltre alla Lazio, in principio ed ora al Cagliari, che è arrivato ad offrire in cambio Marko Rog), anche la Cremonese, con i tifosi del Torrazzo, che sperano di vederlo formare una coppia di bomber, con Gianluca Lapadula.

