Soccorso in Piazza Saint Bon con un taglio al volto finisce in ospedale, ma fa scena muta con gli agenti

Non ha voluto dire una parola, né ai soccorritori né agli agenti che lo hanno interrogato in ospedale, dove è stato ricoverato a causa di una grossa ferita da taglio al volto.

Il giovane, di origine nordafricana, è stato soccorso questa mattina alle 5.30 in Piazza Saint Bon dai militi della Pubblica assistenza della Spezia mentre rientravano da un altro servizio. Il ragazzo, di 30 anni, era coperto di sangue, avendo un taglio lungo e profondo sotto l’orecchio, praticato probabilmente con un coltello o una bottiglia.

Dopo le prime cure sul posto i sanitari hanno trasportato il giovane al Pronto soccorso del Sant’Andrea, dove è stato ricoverato e dove non ha fornito nessuna informazione riguardo a quanto accaduto agli agenti della Polizia di Stato, che hanno aperto le indagini.

