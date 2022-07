Tremila in Piazza Matteotti per Orietta Berti. Toti: “La Liguria ha scelto di ripartire”

“Oltre tremila persone a Sarzana per il concerto di Orietta Berti, diecimila in tutta la città. Ieri sera si è replicato il successo di Albenga, quando a salire sul palco domenica scorsa era stato Jovanotti. Musica, negozi aperti e tanto divertimento in città per una vera e propria invasione di visitatori attratti dalla nostra bellissima Liguria, che ancora una volta ha dimostrato di aver saputo cogliere la ripartenza”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito al concentro di Orietta Berti di ieri a Sarzana.

