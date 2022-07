Ventimiglia, il direttore del porto turistico: «Noi zoppi da quando manca passerella sul Roja»

Ventimiglia. «I porti turistici devono essere perfettamente integrati con la città: è importantissimo. Noi siamo leggermente zoppi da quando non abbiamo più la passerella, prima c’era tanto, ma tanto, passaggio in più: la città era molto più unita con il porto, adesso sentiamo la differenza». Lo ha detto il direttore del porto di Cala del Forte, l’ingegnere Marco Cornacchia, intervenendo nell’Assemblea generale annuale di Confindustria Imperia che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri in un’ala del nuovo porto.

