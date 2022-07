Articolo Uno conferma tutti: Gazzano segretario, Basile e Veschi nel coordinamento

L’assemblea di Articolo Uno della Spezia ha riconfermato nella carica di segretario provinciale Luca Gazzano, inoltre ha eletto il nuovo coordinamento politico provinciale, così composto: Luca Basile, Elda Belsita, Sandro Bertagna, Stefano Bianco, Vittorio Bragazzi, Michele Conti, Galli Barbara, Dino Giacché, Paolo Putrino, Luisa Rossi, Moreno Veschi. Tesoriere: Paolo Savelli. Ha partecipato alla riunione Arturo Scotto, coordinatore nazionale di ArticoloUno.

Nei prossimi giorni Articolo Uno sarà impegnato nella campagna elettorale, puntando sui problemi dei lavoratori, delle donne, dei giovani e dei pensionati. Un impegno che puntiamo sia largo ed unitario per l’ abolizione della precarietà, il salario minimo, la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori e pensionati, la lotta alla povertà, difendendo e migliorando il reddito di cittadinanza, per dare un termine limitato di tempo ai rinnovi contrattuali, per defiscalizzare gli aumenti contrattuali, per una legge sulla rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici, con l’abolizione dei contratti pirata, l’abolizione della riforma Fornero sulla pensioni, rendendo flessibile l’ uscita da 62 anni in poi, per una pensione di garanzia per i giovani. Per noi, inoltre, è centrale il rafforzamento della sanità e della scuola pubblica.

Partiamo dai problemi quotidiani e concreti del popolo per battere una destra retriva, corporativa, conservatrice, non sensibile al rispetto dei diritti e delle regole democratiche. Ringraziamo inoltre Enrico Sassi del PD e Piera Sommovigo che hanno accolto il nostro invito e hanno partecipato alla discussione.