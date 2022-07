Bordighera, interviene in una lite a difesa di un amico, ma precipita da un muro: grave giovane

Bordighera. Voleva aiutare un amico, coinvolto in una lite, ma nel tentativo di raggiungerlo in fretta ha scavalcato un muretto nei pressi di un locale ed è caduto, precipitando sulla spiaggia. E’ quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 2,30, sul lungomare di Bordighera. A rimanere ferito in modo grave è stato un uomo di 26 anni. Soccorso dal personale sanitario e da un’ambulanza della Croce Rossa cittadina, il giovane è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dall’elisoccorso Grifo.

