Giovane muore in un incidente stradale, la madre lo ricorda con un museo: “Apro le porte di casa per far rinascere Alessandro”

Vado Ligure. Sono passati 34 anni da quel 24 luglio del 1988, quando Alessandro Boggero, giovane studente che allora frequentava il liceo scientifico di Savona, morì in un tragico incidente sulla via Aurelia tra Celle Ligure e Albisola. Si stava dirigendo con il suo scooter verso la spiaggia, dove avrebbe voluto trascorrere qualche ora in allegria al mare in quei giorni di riposo dalla scuola.

