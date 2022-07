Gli adulti di Azione cattolica alla Cerreta di Carro

Si svolgerà all’”Oasi” della Cerreta di Carro, gestita dalle suore “Gianelline” nei pressi della casa natale del loro fondatore sant’Antonio Gianelli, il campo estivo annuale promosso dal settore Adulti dell’Azione cattolica. Il campo, per il quale gli organizzatori raccomandano di prenotarsi al più presto, è aperto a tutti e si terrà nei giorni di sabato 20 e domenica 21 agosto. Il tema sarà dedicato a “Arte, bellezza e spiritualità”. Come sottotitolo è riportata la frase di san Paolo VI “La bellezza è cifra del mistero e richiamo al trascendente”. Ne parleranno lo scultore Fabrizio Mismas, già presidente dell’Unione cattolica artisti italiani, ed Antonino Postorino, docente ordinario all’Istituto superiore ligure di Scienze religiose. La quota è di 75 euro a persona, comprensiva di vitto e alloggio, ridotta a 65 euro per iscritti ed iscritte all’Azione cattolica. Per informazioni o prenotazioni rivolgersi a Roberto (telefono 334.9311324) o a Stefania (telefono 340.5293267).

