Il Verona cede Caprari e Simeone, grandi protagonisti della scorsa stagione

Prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di 12 milioni di euro. Il Verona ha ceduto Gianluca Caprari, assoluto protagonista la scorsa stagione nell’ottimo campionato dei veneti, al Monza di Berlusconi e Galliani. Un addio non senza polemiche da parte del calciatore: ” Tutti vogliono conoscere la verità, tanti miei compagni sanno cosa pensavo, qualcuno aveva addirittura fatto delle dichiarazioni importanti, parole e promesse che erano state dette anche a me di persona, ma che poi alla fine non sono state mantenute. Con questo si chiude un capitolo importante della mia vita che porterò per sempre con me”, ha scritto l’attaccante sui social.

