Luca Maggiani passa alla Juventus: “Con lo Spezia nove anni ricchi di emozioni”

La Juventus ha ufficializzato ieri l’arrivo di Luca Maggiani come nuovo Club Referee Manager. “Il club – spiega sul proprio sito – introduce all’interno del proprio staff una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili”. L’ex guardalinee internazionale un anno fa era stato nominato dallo Spezia club manager, dopo aver ricoperto il ruolo di Slo – per il quale era diventato un punto di riferimento per i tifosi – e dirigente addetto all’arbitro. Ora per lui arriva una nuova, grande, occasione: “Dopo nove anni splendidi – ha commentato – vissuti nella squadra della mia città, ricchi di emozioni e soddisfazioni incredibili, sempre condivise con persone meravigliose, inizia per me una nuova avventura. Orgoglioso di approdare alla Juventus”.

