Una giovane donna ha accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Manarola ed è stata trasportata per accertamenti presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia. La prima ipotesi dei sanitari che l’hanno presa in carico non esclude sia stata un’intolleranza alimentare a determinarne il problema di salute, ma saranno gli accertamenti delle prossime ore a delineare un quadro più preciso.

