Orlando: “Alle elezioni con un’agenda socialista, questa la campagna più importante della storia repubblicana”

“Andiamo a votare quando invece l’Italia avrebbe bisogno di un governo. Non necessariamente di questo, ma di un governo, perché nei prossimi mesi si determinerà il prezzo del gas a livello europeo, si giocheranno partite geopolitiche essenziali, ma l’Italia almeno fino a ottobre non avrà un governo in carica e questo mette il Paese nelle condizioni peggiori. E ciò è accaduto perché alcune forze politiche hanno fatto calcoli esclusivamente di parte”. Così ieri sera ha esordito Festa de l’Unità del Limone il ministro Andrea Orlando, membro di un governo Draghi, com’è noto, fresco di fine corsa; fra due mesi, il 25 settembre, il voto anticipato. “E’ evidente – ha continuato – che la scelta del Movimento cinque stelle di porre il tema della possibilità della crisi e non votare la fiducia al Senato ha dato un’opportunità alla destra, che l’ha colta. I Cinque stelle hanno giocato con il fuoco e l’incendio è divampato perché Berlusconi e Salvini ci hanno buttato sopra la benzina. E’ stato un tradimento del Paese, poi parleranno di patriottismo, ma è stato un tradimento. Una vergogna aver messo l’Italia nella condizione di non avere un governo nel momento di più grande difficoltà della storia recente”.

