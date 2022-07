Sul sentiero in piena notte, deve decollare la Guardia Costiera per recuperarle

Nottata impegnativa per l’equipaggio dell’elicottero Nemo 11-04 della Guardia Costiera della base di Luni. Pochi minuti prima di mezzanotte, l’aeromobile è dovuto intervenire a Camogli per recuperare due escursioniste, una ragazza rumena di 21 anni e una coetanea di origine sudamericana. Individuate da una squadra del Soccorso alpino e speleologico, non c’è stata altra scelta se non quella di tentare il recupero dal cielo vista l’impossibilità di raggiungere un sentiero percorribile a piedi.

