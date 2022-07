A tre settimane dall’inizio del campionato, lo Spezia è fatto al 90%

Lo Spezia che torna da questa settimana ad allenarsi a Follo è completo al 90%. A tre settimane scarse dall’inizio del campionato la fisionomia della squadra di Luca Gotti è già delineata per sommi capi. Sicuramente nella chiave tattica, con il 3-5-2 provato in tutte le amichevoli estive e quindi, al di là della normale flessibilità patrimonio di tecnico e organico, da considerare ormai come il modulo con cui gli aquilotti affronteranno inizialmente la loro terza serie A.

