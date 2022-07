Aggressioni al personale ospedialiero, per l’Opi il fenomeno è in aumento e ricade su di tutti

Le recenti aggressioni al personale ospedaliero hanno spinto l’Ordine professionale infermieri a intervenire nuovamente sul tema. In una nota l’Opi ricorda quanto, il fenomeno sia “antipatico” e le difficoltà del personale nonostante il Covid sia meno letale ma sempre presente. “L’estate ha riproposto – si legge in una nota -, contro le più rosee previsioni, il problema del Covid (certo molto meno letale, ma sempre assai contagioso) e che vede i professionisti sanitari alle prese -come tutti – con un clima molto difficile da reggere, anche in queste ore dobbiamo annotare tre aggressioni ad infermiere spezzine. Gli infermieri: anche se oggi questa professione è la prima in termini di certezze di impiego (assicura un posto di lavoro in misura superiore all’84% dopo un anno dalla laurea, dati dal XXIV rapporto annuale 2022 di AlmaLaurea), risultano sempre meno frequentati i corsi di laurea, e sempre meno attrattiva la professione. Perché? Per le molte promesse mancate della politica e dei contratti dopo la ”stagione degli eroi” (in ordine sparso: stipendi, esclusività, sviluppi di carriera e riconoscimento specializzazioni, pensioni anticipate per i turnisti, ecc), e perché aumentano le aggressioni in servizio”.

