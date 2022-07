Arte e cambiamenti climatici, a Framura incontro con Cinzia Pietribiasi

“Come cambia l’arte nei tempi del cambiamento climatico”, con Cinzia Pietribiasi, artista e Junior scientist presso l’Accademia di Belle Arti di Roma domani in località Costa di Framura. Da alcuni anni si parla sempre più di Antropocene, ma sappiamo veramente di cosa si tratta? Sappiamo come l’impronta dell’uomo sul pianeta sta segnando e modificando, forse in maniera irreversibile, la nostra

vita quotidiana, dagli stili di vita alle nuove forme d’arte? Cinzia Pietribiasi con l’ausilio di immagini e filmati ci conduce per mano in un viaggio tra gli artisti che creano con gli strumenti della scienza e delle nuove tecnologie un nuovo sguardo sul reale. Artisti che hanno iniziato a pensare e praticare la “compresenza” con l’obiettivo di cambiare finalmente il nostro paradigma cognitivo che continua a porre l’uomo al centro dell’universo. Non spaventatevi se incontrerete parole nuove e misteriose (antropocene,critters, olobionti, licheni, batteri, reti rizomatiche, … dopo questa serata non potrete più farne a meno. Antropocene s. m. L’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana, con particolare riferimento all’aumento delle concentrazioni di anidride carbonica e metano nell’atmosfera. Da molti anni geologi, esperti in stratigrafia, scienziati, climatologi, discutono su quale sia la data in cui l’Olocene, iniziato 11 mila anni fa, si sia concluso. Il termine Antropocene venne coniato già nel 2000 dal chimico olandese premio Nobel Paul Crutzen. Ingresso gratuito.

