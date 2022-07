Corteo da Santa Maria a Borseda per chiedere interventi sulla viabilità di Calice

Manifestazione in Val di Vara sabato 13 agosto per la riapertura del ponte che collega Villagrossa a Debeduse e della strada che unisce Santa Maria di Calice a Villagrossa. Promotore dell’iniziativa, l’ex consigliere comunale calicese Enzo Bettinotti, vice capogruppo degli alpini di Calice. “Lo scopo della mobilitazione – spiega Bettinotti – è richiamare l’attenzione delle autorità su una situazione che sta mettendo a repentaglio la sicurezza di chiunque transiti nel Calicese. Chiediamo la riapertura del ponte che collega Villagrossa e Debeduse, chiuso per una frana dal 2020, viabilità provinciale, e della strada tra Santa Maria e Villagrossa, chiusa dall’alluvione del 25 ottobre 2011, viabilità comunale; entrambe questioni molto sentite. All’iniziativa del 13 agosto invitiamo a partecipare i residenti, i rappresentanti della scuola, i soccorritori, gli escursionisti del Cai e le società di ciclismo e podismo che abitualmente frequentano le strade della Val di Vara e vivono da anni il disagio delle interruzioni”.

La manifestazione partirà alle 19.00 dal paese di Santa Maria e raggiungerà Borseda. I partecipanti saranno invitati a tenere accese le luci dei telefoni cellulari per realizzare, idealmente, una fiaccolata. Durante il percorso saranno deposti mazzi di fiori al cippo del Maggiore Gordon Lett, al bivio per i Casoni, e al monumento alla Resistenza di Borseda.

