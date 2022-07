Dal Brasile danno lo Spezia pronto a svincolare Leo Sena

Lo Spezia sarebbe pronto a rescindere il suo contratto con Leo Sena, in modo da permettergli di trovare una squadra in Brasile. E’ quanto scrivono oggi alcuni media sudamericani, che già nelle scorse settimane avevano segnalato il club italiano attivo nel cercare una soluzione per il mediano di San Paolo. Dall’estate del 2021, il 26enne attende il via libera dei medici per il ritorno all’attività agonistica, licenza sospesa a seguito di una serie di parametri sballati rilevati dopo l’infezione da Covid.

