Ferrovia Pontremolese, lavori finiti tra Pontremoli e Borgotaro. Ripresa normale circolazione

Si sono conclusi questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria tra Pontremoli e Borgo Val di Taro sulla linea Parma – La Spezia realizzati da Rfi. Alle 4 è ripresa come da programma la circolazione ferroviaria tra le due località. Durante le attività di cantiere iniziate lo scorso 23 maggio sulla tratta compresa tra le stazioni di Berceto e Ostia Parmense sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria su varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano il fiume Taro. Si è consolidata la galleria ‘Bastardo’, oltre ad attività di manutenzione nella galleria ‘Groppo San Giovanni’. Tra Ostia Parmense e Grondola sono stati realizzati lavori di rialzamento del marciapiede in stazione di Borgotaro, ed una ulteriore fase per il consolidamento della galleria ‘Borgallo’. Inoltre, tra Grondola e Pontremoli sono stati rinnovati il binario e la massicciata ferroviaria su tutta la linea. Sono stati inoltre effettuati interventi di controllo della vegetazione e di manutenzione agli impianti tecnologici. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a oltre 21 milioni di euro.

... » Leggi tutto