Il Quartetto d’archi Van Kuijk al 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo

Cervo. Dopo gli eventi del weekend, prosegue con la grande classica il programma della cinquantanovesima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Martedì 26 luglio il festival torna in piazza dei Corallini alle 21.30 con il Quartetto d’archi Van Kuijk (Nicolas Van Kuijk – violino; Sylvain Favre-Bulle – violino; Emmanuel François – viola; François Robin – violoncello), per un concerto realizzato in collaborazione con Società dei concerti La Spezia – Festival Paganiniano di Carro e con FAI – Fondo Ambiente Italiano Sez. Liguria.

