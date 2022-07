«Impegno di Toti a sinistra incompatibile con il centrodestra. Aspettiamo passo indietro sulla Sanità»

Sanremo. «L’eventuale impegno del presidente Giovanni Toti a sinistra o al centro è incompatibile con il cammino del centrodestra. Se in vista delle politiche cambiasse la sua maggioranza in Regione, cambierebbero anche i nostri atteggiamenti e dubito che il governo della Liguria riuscirebbe a reggere questo tsunami». A dichiararlo è il segretario regionale della Lega ed ex viceministro Edoardo Rixi, intervenuto questa sera presso la Federazione Operaia sanremese, dove si è tenuta l’elezione del nuovo direttivo cittadino che ha visto risultare eletto il neo segretario Michele Gandolfi.

