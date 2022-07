La Finanza sanziona impresa per importazione di prodotti chimici senza etichettatura

Nel corso delle verifiche sulla merce in importazione i doganieri spezzini, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno controllato una partita di inchiostri industriali provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese e destinati a una storica impresa tessile pratese attualmente di proprietà di un cittadino cinese. La merce, consistente in 820 colli di inchiostri industriali per un valore di circa 50.000 euro e destinata a tinture nell’industria tessile, si presentava carente della corretta etichettatura come previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, in quanto non riportava le necessarie informazioni e pittogrammi previsti per tali prodotti.

