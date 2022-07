“La Russia ha sufficiente fieno in cascina per staccarci il gas a settembre o ottobre”

La Russia putiniana, la guerra in Ucraina, lo sguardo dell’Occidente verso Mosca. Questi i temi dell’incontro organizzato sabato scorso in Piazza Mottino dalla Lega Navale di Lerici. Ne hanno parlato Mattia Bagnoli, per sei anni corrispondente Ansa da Mosca e autore di Modello Putin, e l’editore del libro con la casa editrice People, l’ex parlamentare Pippo Civati. A moderare l’incontro, seguito da oltre quaranta persone, tra cui anche il prefetto Maria Luisa Inversini, la giornalista Ginevra Masciullo; in chiusura il saluto di Maurizio Moglia, presidente della Lega navale lericina. “In questo volume ho chiesto a Mattia di raccontarci un Paese che l’Italia raccontava molto poco e in modo superficiale – ha esordito il fondatore di Possibile -. Un libro uscito prima dell’invasione russa dell’Ucraina – lo dico perché da febbraio ne sono usciti tantissimi -, quindi al di sopra di ogni sospetto dal punto di vista commerciale, che indaga la Russia prima dello scoppio del conflitto”, ha esordito il fondatore di Possibile.

... » Leggi tutto