“Moonland patrimonio città, non soltanto per le 10mila presenze agli spettacoli”

«Una settimana straordinaria, che ha saputo coinvolgere più generazioni per una festa collettiva che ricorderemo a lungo. Quattro anni fa abbiamo pensato a un grande Festival estivo di musica a Sarzana, con l’ambizione e senza alcun timore reverenziale nel credere che la nostra città possa affiancarsi ai grandi Festival del nord Italia: oggi possiamo dire che la scommessa è vinta». Così la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli commenta la quarta edizione del Moonland Music Art Performance Festival, chiusosi ieri sera con il concerto di Irama di fronte a una Piazza Matteotti gremita, quarto appuntamento di successo dopo quelli con Valerio Lundini e i Vazzanikky, Giovanni Truppi e Fabri Fibra. «Moonland vivrà il prossimo anno la sua quinta edizione, ed è già un patrimonio della città non sono soltanto per le oltre diecimila persone che hanno riempito Piazza Matteotti questa settimana con il relativo indotto economico, ma anche la promozione della Città e l’immagine di una Sarzana viva come mai. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente, da mesi, per questo grande successo e a quell’esercito silenzioso di lavoratori dello spettacolo, volontari e forze dell’ordine che hanno garantito insieme lo svolgimento complesso di un Festival come quello appena vissuto», conclude la prima cittadina.

