Quattro droni per la Polizia locale

Approvato in data odierna il disciplinare per l’impiego e la gestione di droni da parte degli operatori della Polizia Locale, come previsto dal progetto di videosorveglianza mobile nel comprensorio spezzino finanziato da Regione Liguria. I quattro droni saranno gestiti da operatori abilitati e verranno impiegati per rilievi ambientali e topografici, ispezione manufatti, controlli edilizi e discariche, monitoraggio attraverso riprese foto/video, fotogrammetria, riproduzioni in scala, rilievo sinistri stradali, ricerca persone e protezione civile. “Continuiamo a investire sugli strumenti in dotazione agli agenti della Polizia Locale per una maggiore loro efficienza ma soprattutto per una maggiore sicurezza cittadina – dichiara il sindaco Peracchini – abbiamo avuto risultati di indagini straordinari e continueremo sulla strada tracciata in linea di continuità”.

