Sanità, Tosi e Giordano (M5s): “Alleggerire ospedali e pronto soccorso con le Rsa convenzionate”

Genova, 25 luglio 2022 – “In Liguria, non calano le ospedalizzazioni per Covid: il dato di ieri dice infatti 468 nuovi pazienti, cioè +11 rispetto a sabato scorso. Conforta che sia prevedibile, a breve, un’inversione di tendenza, ma intanto gli ospedali liguri sono sotto stress e lo sono ora. Che fare? La soluzione ci sarebbe: il 20% circa potrebbe infatti essere trasferito nelle RSA convenzionate, strutture temporanee peraltro già attivate dalle Regioni. Purtroppo, in Liguria ci sono solo due centri e solo a Genova centro, per un totale di 95 posti letto. Abbiamo, di contro, i Pronto Soccorso in affanno, a volte completamente ingolfati senza posti letto, dove i numeri parlano chiaro: almeno 90 pazienti potrebbero essere collocati in queste strutture e a Genova si potrebbero così liberare immediatamente 60 posti letto per accogliere altri cittadini malati”.

