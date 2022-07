Torna il “vero” Palio del Golfo con il tocco in più del Blue Festival

Il Palio del Golfo con qualcosa in più. La 97esima edizione si rafforza con il maxi contenitore di eventi “Blue festival” che sposa scienza, cultura e divertimenti, premi speciali per l’equipaggio più giovane e fair play e un nuovo gonfalone per il Palio Junior. Il ritorno del Palio “al 100%” punta a fare il pieno di presenze sia il giorno fatidico, del 7 agosto con le gare in passeggiata Morin, e i suoi eventi storici arricchendosi di un contenitore che possa spiegare perché il mare sia fondamentale sia per chi lo vive attraverso lo sport che per chi deve conoscere meglio la necessità di rispettarlo.

