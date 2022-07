Anche Provedel e Maggiore partono per Padova, ancora fuori Ekdal

Nguiamba, Sher, Ekdal, Capradossi e Reca sono i cinque giocatori che non prenderanno parte all’amichevole contro il Padova prevista per mercoledì 27 giugno all’Euganeo. Luca Gotti porta una rosa già in formato campionato di 22 giocatori in Veneto, che comprende anche Provedel e Maggiore, sempre al centro di intrecci di mercato. C’è anche Vignali tra i difensori, altro elemento passibile di lasciare la truppa nei prossimi giorni per accasarsi al Frosinone.

