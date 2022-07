Domani cambia il tempo con tutti i disagi possibili. Attenzione al dispositivo Arpal

Dopo quasi una settimana con il massimo livello di allerta per le temperature bollenti, in Liguria le cose cambieranno nella giornata di mercoledì 27 luglio. Addensamenti nuvolosi interessano questa mattina le coste di centro Ponente e localmente lo spezzino; altrove il cielo è sereno o poco nuvoloso. I venti sono deboli, localmente moderati meridionali mentre il mare è tra mosso e molto mosso. L’nstabilità pomeridiana associata a possibili rovesci o temporali al più moderati riguarderà soprattutto rilievi alpini e appenninici. Sulle coste della Liguria permarranno le condizioni di caldo afoso con moderato disagio fisiologico, localmente elevato nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate.

E’ nella giornata di domani, mercoledì 27, che ci si attende quel cambiamento che da qualche giorno sembra una promessa: dalle prime ore del mattino e fino al pomeriggio condizioni di instabilità su tutte le zone con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Leggero calo dei valori di umidità ma persistono condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) e rafficati al mattino su A e B. Mare localmente molto mosso sullo Spezzino per onda di libeccio in progressivo calo. Una situazione che avrà una coda nella giornata di giovedì quando si confermeranno condizioni di instabilità pomeridiana con possibili rovesci o temporali associati su rilievi alpini e appenninici.