Dramma a Vallecrosia, uomo trovato morto in casa

Vallecrosia. Un uomo di 69 anni è stato trovato morto all’interno dell’appartamento in cui viveva in centro a Vallecrosia. A lanciare l’allarme, nel tardo pomeriggio, sono stati alcuni conoscenti che dalla mattina non riuscivano a contattare telefonicamente l’uomo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Azzurra e i carabinieri. Quando i pompieri hanno aperto la porta dell’appartamento, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sarebbe morto per cause naturali.

