Emergenza idrica a Cervo, cittadini lanciano petizione minacciando azione legale contro Rivieracqua

Cervo. Un comitato spontaneo di cittadini del centro storico di Cervo, dove da ormai cinque giorni l’acqua è razionata e arriva per sole quattro ore al giorno, tra le 4 le 8 del mattino, sta promuovendo una petizione con raccolta firme per richiedere l’immediato ripristino del servizio idrico, pena un’azione legale nei confronti di Rivieracqua, il gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Imperia.

