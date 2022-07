Incidente in moto, è morto Moris Viano

Era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cisanello di Pisa, Moris Viano, il 44enne di Sarzana che nei giorni scorsi era stato coinvolto in un tragico incidente in moto in via Dorsale a Massa. Nonostante le cure e dopo aver lottato per tre giorni, non ce l’ha fatta. L’uomo è deceduto ieri al nosocomio pisano dove era ricoverato in rianimazione. L’incidente era avvenuto la mattina del 22 luglio, quando, per cause ancora da chiarire il 44enne, ex calciatore della Sarzanese, era caduto con la sua moto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime ai soccorritori giunti sul posto che hanno dapprima trasferito Viano all’ospedale delle Apuane. I medici del Noa avevano poi disposto il trasferimento a Cisanello. Le indagini su quanto accaduto le sta svolgendo la polizia municipale di Massa. Condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Città della Spezia.

