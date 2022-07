Nuovo ospedale, Natale: “Corte dei Conti ha gli stessi nostri dubbi sul piano di Toti”

“Esiguità del fondo rischi, la pendenza della richiesta di risarcimento danni dell’associazione temporanea d’impresa che era risultante vincitrice della precedente gara, la mancanza della matrice dei rischi, un forte rallentamento nella realizzazione dell’opera e il rischio che la gara vada deserta. Problemi che avevamo immediatamente evidenziato al momento dell’approvazione del piano economico e finanziario per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia. Bollati come ‘disfattisti’ dai totiani, quelle osservazione ora sono state ribadite dal Procuratore della Corte dei Conti della Liguria nella propria requisitoria”. E’ l’amara considerazione di Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che oggi, in occasione della discussione in consiglio del documento di bilancio, ha presentato un ordine del giorno, respinto dalla maggioranza, per chiedere alla giunta di farsi carico delle problematiche venute a galla.

