Pieve di Teco, dà fuoco al suo magazzino: arrestato per strage

Pieve di Teco. E’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di strage il 73enne italiano che sabato scorso ha dato fuoco al proprio magazzino a Calderara, frazione di Pieve di Teco. Secondo il pubblico ministero Matteo Gobbi, l’uomo, che si trova attualmente in carcere, voleva far del male ai vicini di casa: se le bombole di gas contenute nel magazzino dato alle fiamme fossero esplose, i vicini sarebbero stati investiti da un urto che con ogni probabilità non avrebbe dato loro scampo.

