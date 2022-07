Porticato del Laurina, Francesca Castagna: “Ponzanelli e Campi manipolano maldestramente i fatti”

“Per dimostrare quanto, nella vicenda del portico del Laurina, Ponzanelli e Campi siano state non distratte, ma compiacenti e quanto oggi cerchino maldestramente di manipolare i fatti per depistare l’opinione pubblica lo dimostra la seguente, documentata cronologia.

– Nel 2014 e nel 2016 la proprietà del Laurina presenta un progetto di intervento. Risulta dagli atti (e perfino dal sito del Comune) che quei progetti non prevedevano affatto la chiusura del portico.

– Il 29 giugno del 2021 (più di un anno fa!) Il legale della proprietà dell’ex Laurina ha chiesto per iscritto a Ponzanelli e Campi un “parere preventivo per la chiusura, mediante manufatto in vetro, del portico”. Sindaca e Assessore hanno ricevuto, ma non hanno mai risposto…

– il 15 aprile 2022 la società proprietaria ha depositato una SCIA allo scopo di eseguire il tamponamento del portico, ma il Comune – che aveva 30 giorni per opporsi eccependo l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio – si è ben guardato dal farlo e così

– il 15 maggio scorso – la proprietà si è vista attribuire la facoltà di chiudere il portico e lo ha fatto materialmente, senza che l’Amministrazione battesse ciglio.

