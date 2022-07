Porticato del Laurina, Mione attacca Campi: “Era presente a riunione ma ha detto di non sapere nulla, si dimetta”

Il Consiglio comunale di Sarzana che il 4 agosto tratterà la vicenda della servitù pubblica del porticato del Laurina ha avuto un prologo tutt’altro che pacato nella seduta di ieri, in cui è stata applicata una variazione urgente e sono stati riconosciuti due debiti fuori bilancio. In particolare il secondo di questi riguardava la sentenza del Tar sulla causa fra Comune e Wind Tre per l’installazione dell’antenna alla Fortezza. Il lungo dibattito fra maggioranza e opposizione infatti ha riguardato anche la vicenda della struttura che si affaccia su piazza San Giorgio, con il consigliere Mione (In azione per Sarzana) che ha attaccato l’operato di sindaco e assessore all’urbanistica. “Ponzanelli ha aperto una petizione popolare in Comune, potenzialmente – ha sottolineato – raccoglie firme contro se stessa quando invece bastava metterne una quando è stata fatta l’istanza dalla proprietà. Così cerca solo di nascondere goffamente le sue responsabilità dato che è stata presentata una scia a cui nessuno ha risposto e lei ora fa finta di niente. Presumo che qualcuno pagherà per questa cosa e magari sarà il capo dell’ufficio tecnico. Ci spieghi invece perché deve fare una raccolta firme auspicando anche l’unanimità sul Consiglio farsesco del 4 agosto, così sta prendendo in giro i sarzanesi”.

... » Leggi tutto