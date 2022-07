Regione, sì all’assestamento di Bilancio. Toti: “Promozione e interventi emergenziali”

Liguria. “E’ un assestamento di bilancio che ha prestato attenzione alla promozione del territorio ligure, dal punto di vista turistica e culturale, con il contributo a favore del teatro Carlo Felice e dell’Accademia ligustica delle belle arti e anche le misure di gestione del Fondo Unico Nazionale sul Turismo destinato a cofinanziare investimenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico. Ma anche il riconoscimento per legge della strategicità del Salone Nautico, che è un benchmark a livello nazionale, oltre che un evento chiave per promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze con le produzioni liguri del settore nautico; viene data anche soluzione a una serie di situazioni emergenziali a livello nazionale, come quella ucraina e quella derivante dalla peste suina”.

... » Leggi tutto