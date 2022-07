Sanremo, torna “Happy hour con l’autore”: Marco Marinoni presenta “La memoria del male”

Sanremo. Torna per il XII anno “Happy hour con l’autore”, l’ormai tradizionale ciclo di presentazioni letterarie proposto, e autofinanziato, dall’associazione Pigna Mon Amour. Si ripete la collocazione che ha caratterizzato le precedenti edizioni: ad orario aperitivo (ore 19.15) e in piazzetta dei Ferri, nel centro storico di Sanremo. Due sono gli incontri in programma, sabato 30 luglio e sabato 6 agosto, entrambi coordinati e introdotti da Massimo Milone e dedicati a libro gialli. Gli appuntamenti sono a partecipazione del pubblico libera e gratuita.

