Si allarga l’inchiesta mazzette, sospeso geometra del Comune di Imperia

Imperia. Ulteriori sviluppi nella vicenda che, da qualche mese, ha visto il sistema degli affidamenti dei lavori pubblici nella provincia di Imperia sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno, infatti, dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Imperia su richiesta della locale Procura della Repubblica. In particolare, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per Vincenzo Speranza, titolare dell’impresa di costruzioni Edilcantieri SRL, e la sospensione dall’esercizio della funzione pubblica per un geometra del comune di Imperia.

... » Leggi tutto