“Sulle antenne ci sono responsabilità politiche e scelte sbagliate che determinano costi importanti”

Con i nove voti della maggioranza più quello di Raschi (Italia Viva), il Consiglio comunale di Sarzana ha approvato ieri il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza del Tar sulla causa riguardante l’antenna di via Fortino, che costringerà palazzo Roderio a pagare 650 euro di contributo unificato.

“Ci sono responsabilità politiche e scelte sbagliate che determinano costi importanti – ha aperto Castagna (Pd) facendo riferimento al totale della causa – il Tar ha inoltre sancito che l’Amministrazione non ha dato riscontro alla domanda di assenso preventivo da parte di WindTre. Dopo la scia del 17 ottobre 2020 si è pronunciata negativamente solo il 9 luglio 2021”. “La pratica è costata ai cittadini circa 18mila euro – ha proseguito Mione (In azione per Sarzana) – e dopo quattro anni la giunta non ha fatto nulla finché non è scoppiata questa grana, eppure ricordo quando Rampi all’opposizione chiedeva ogni dieci minuti il piano delle antenne. Della maggioranza nessuno ha firmato la petizione dei cittadini, la giunta come sempre si è schierata ma non possiamo credere che il sindaco non sapesse nulla. Questa giunta si è trasformata in un ballificio e non è normale che i cittadini di via Landinelli si ritrovino presto con un’antenna Tim e una WindTre in via XXI Luglio”. Quindi Casini (Pd), che ha puntualizzato: “Il sindaco è pura demagogia, parla per comunicati stampa e foto su Facebook, è una presenza virtuale. Non risponde ma spero che presto si assuma la responsabilità di qualcosa, altrimenti si dimetta perché anche sulle antenne è stata interpellata l’Università di Firenze e poi ha deciso di ufficio di metterne due in centro e a Sarzanello. Intanto il piano approvato nel 2017 non è stato ancora adottato”.

Sempre dall’opposizione Giorgi (M5S) ha affermato: “Tutto questo è servito solo per allungare i tempi e mettersi d’accordo ma oggi non potete dare la colpa a quelli di prima perché almeno hanno approvato il piano antenne. Non c’è stato alcun percorso partecipato per i due nuovi impianti e negli uffici qualcuno ha sbagliato sulla scia”. Dal canto suo Raschi (Italia Viva) ha parlato della “necessità di tutelare un luogo simbolo come la Fortezza e per quanto queste antenne siano importanti quella non era l’unica soluzione possibile. C’è stata una mancanza da parte dell’amministrazione”.

Sull’utilità delle antenne si è speso sul fronte opposto anche Luca Ponzanelli (Cambiamo): “La mia posizione è impopolare perché purtroppo, o per fortuna, le antenne servono anche se nessuno ha il coraggio di dirlo. Non sono centrali nucleari e ci sono autorità che controllano e consentono di installarle. Wind ha fatto una domanda diretta e la negazione avrebbe portato solo a un contenzioso perché la giunta riteneva che in quel luogo fosse troppo impattante. La battaglia intrapresa ha avuto un costo ma ha portato un risultato”. “Il no alla scia non poteva provenire dal sindaco o dalla giunta – ha ricordato Maggiari (Sarzana Popolare) – ci sono uffici tenuti a valutare tutti i presupposti su opere che sono comunque ritenute di urbanizzazione primaria”.

“Ci sono state riunioni con le consulte e c’è stato un lungo dibattito sulle due antenne – ha detto Innocenti (Lega) – e tutti erano d’accordo sulla linea da intraprendere. Quando siamo entrati la situazione urbanistica era abbastanza triste e successivamente sono state fatte proposte per porre il vincolo paesaggistico alla Fortezza. Sul piano delle antenne non credo che possa risolvere molto perché si individuano dei punti ma gli impianti possono prenderne in considerazione altri. Quelle che saranno posizionate saranno più parabole che antenne vere e proprie”. Pizzuto (FdI) ha definito “ingenerosa” l’accusa al sindaco di mancata partecipazione mentre Mione ha concluso: “Anche oggi il sindaco non ha parlato ed è un peccato perché avrebbe potuto chiarire delle cose e rispondere alle nostre domande”.

