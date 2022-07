Riva Ligure. Prosegue la rassegna letteraria promossa dal comune in collaborazione con la casa editrice Zem con la direzione artistica di Claudio Porchia. Giovedì 28 luglio in piazza Matteotti alle 21.15 in programma la presentazione del libro “Piccola storia dei tajarin: un piatto povero diventato ricco” di Luciano Bertello.

