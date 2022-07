Nel fine settimana si terrà il primo appuntamento con la Sagra della focaccetta di Soliera che si svolgerà in località Lago Fario. L’iniziativa, che si svolgerà dal 29 al 31 luglio e sarà ripetuta dal 5 al 7 agosto, è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la società sportiva “Fario Trabucco”. Oltre alle tradizionali focaccette sarà possibile degustare anche altri prodotti tipici locali mentre non mancheranno musica e karaoke.

